Ein tschechischer Sondergesandter kommt Anfang September nach Südkorea.Geplant seien Gespräche über die industrielle Zusammenarbeit, verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen in Seoul.Der Gesandte und seine Begleiter werden voraussichtlich vom 3. bis 6. September in Südkorea sein und wollen auch das Koreanische Fortschrittsinstitut für Technologie besuchen, das dem Industrieministerium untersteht.Die Regierung in Prag hatte vor kurzem ein vom Kraftwerksbetreiber Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) angeführtes südkoreanisches Konsortium zum bevorzugten Bieter für ihr Projekt für den Bau eines Atomkraftwerks in Dukovany bestimmt. Das Geschäft hat einen Wert von schätzungsweise 24 Billionen Won oder 18 Milliarden Dollar.Ein offizieller Vertrag wird voraussichtlich im kommenden März unterzeichnet. Die Bauarbeiten sollen den Plänen zufolge 2029 beginnen. 2036 soll der Versuchsbetrieb starten.