Einwohnerzahl viertes Jahr in Folge geschrumpft

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Einwohnerzahl das vierte Jahr in Folge geschrumpft.Gleichzeitig wird das Durchschnittsalter der Bevölkerung immer höher.Das geht aus dem statistischen Jahrbuch zu Verwaltung und Sicherheit 2024 hervor. Dieses veröffentlichte das Innenministerium am Dienstag.Demnach waren mit Stand Dezember 2023 51 Millionen 325.329 Menschen als Einwohner registriert. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang von 0,22 Prozent.Das Durchschnittsalter der Einwohner stieg im Vorjahresvergleich um 0,6 Jahre auf 44,8 Jahre.Die Zahl der registrierten Haushalte stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,88 Prozent auf 23,91 Millionen. Der Zuwachs wird vor allem mit der steigenden Zahl der Einpersonenhaushalte erklärt. Diese machen mittlerweile 41,5 Prozent an allen Haushalten aus.19,7 Prozent der Single-Haushalte sind Menschen im Alter von 70 Jahren oder älter. Dahinter folgen Menschen in ihren Sechzigern mit 18,4 Prozent Anteil und solche in ihren Dreißigern mit 16,9 Prozent.