Seoul bei Wissenschafts- und Technologieclustern im internationalen Vergleich auf Platz vier

Photo : YONHAP News

Seoul ist der viertgrößte Wissenschafts- und Technologiecluster in der Welt.Das geht aus der Rangliste der Wissenschafts- und Technologiecluster 2024 hervor, die die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) veröffentlichte. Das Ranking wurde anhand der Zahl der Patentanmeldungen und der wissenschaftlichen Aufsätze erstellt.Seoul lag letztes Jahr noch an dritter Stelle, wurde aber dieses Jahr von Peking auf Platz vier verdrängt.An der Spitze der diesjährigen Rangliste liegt Tokio-Yokohama in Japan, gefolgt vom chinesischen Cluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou.In Tokio war das Unternehmen Mitsubishi Electric der größte Patentanmelder, in Shenzen Huawei.In dieser Liste der Top-100-Wissenschafts- und Technologiecluster ist China laut WIPO mit 26 Clustern am stärksten vertreten. Die USA folgen mit 20 und Deutschland mit acht. Südkorea ist mit vier Clustern präsent, Indien ebenfalls mit vier.