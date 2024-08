Präsidialamt will am Plan für mehr Medizinstudienplätze festhalten

Photo : KBS News

Das Präsidialamt will im Streit um eine Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze seine Haltung nicht ändern.Der Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Han Dong-hoon, hatte am Sonntag angesichts des langen Ärztestreiks vorgeschlagen, entsprechende Pläne für 2026 auf Eis zu legen.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte am Mittwoch Reportern gegenüber, dass das Präsidialamt unabhängig von der Position der Partei stets bei seiner Haltung geblieben sei.Ministerpräsident Han Duck-soo hatte bereits am Dienstag erklärt, dass Regierung und Präsidialamt nach einer Überprüfung beschlossen hätten, das Angebot nicht anzunehmen.Unterdessen sagte der Chef der oppositionellen Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, am Mittwoch, Hans Schlichtungsangebot sei eine der unvermeidlichen Alternativen für die Bewältigung der Krise der medizinischen Versorgung.Lee forderte die Regierung auf, Maßnahmen auszuarbeiten. Die Regierung könnte beispielsweise ihr Ziel über einen Zeitraum von zehn Jahren verfolgen. Sie müsse nicht unbedingt daran festhalten, die Zahl der Studierenden innerhalb von fünf Jahren um 10.000 zu steigern, hieß es.