Im zweiten Quartal erstmals seit über acht Jahren wieder mehr Geburten

In Südkorea ist die Zahl der Geburten im zweiten Quartal erstmals seit mehr als acht Jahren im Vorjahresvergleich gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden von April bis Juni 56.838 Kinder geboren. Dies sind 1,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde erstmals seit dem Schlussquartal 2015 ein Zuwachs im Vorjahresvergleich verzeichnet.Sowohl im April als auch im Mai wurden mehr Geburten als im Vorjahreszeitraum gemeldet. Im Juni ging die Zahl jedoch um 1,8 Prozent auf einen neuen Tiefststand in einem Juni zurück.Die zusammengefasste Geburtenziffer lag im zweiten Vierteljahr bei 0,71 und war damit so niedrig wie ein Jahr zuvor.Die Zahl der Eheschließungen legte gegenüber dem Vorjahr um 17,1 Prozent auf 55.910 Fälle zu. Dies entspricht dem kräftigsten Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen.