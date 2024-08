Nationalversammlung verabschiedet Gesetz zur Legalisierung von PA-Krankenschwestern

Photo : YONHAP News

Südkorea wird ärztliche Tätigkeiten sogenannter PA-Krankenschwestern legalisieren.Hierfür verabschiedete die Nationalversammlung am Mittwoch das Krankenschwesterngesetz. 283 der 290 anwesenden Abgeordneten stimmten dafür, während zwei dagegen stimmten. Es gab sechs Enthaltungen.PA steht für Physician Assistant. Im Mittelpunkt des neuen Gesetzes steht die gesetzliche Verankerung der Arbeit von PA-Krankenschwestern, die einen Teil der ärztlichen Tätigkeiten übernehmen.Während in Ländern wie den USA und Großbritannien die Arbeit von PA-Krankenschwestern bereits gesetzlich geregelt ist, gibt es im südkoreanischen Gesetz über die medizinische Versorgung hierzu keine Grundlagenbestimmung.Daher war verlangt worden, durch ein Krankenschwesterngesetz PA-Krankenschwestern die Qualifikation für die Ausübung ärztlicher Tätigkeiten zuzusprechen. Gleichzeitig soll damit auch die Kontrolle und Überwachung solcher Eingriffe verstärkt werden.Es wird erwartet, dass mit der Legalisierung der PA-Krankenschwestern die befürchtete Lücke in der medizinischen Versorgung aufgrund des langen Streits zwischen Ärzteschaft und Regierung zum Teil geschlossen werden kann.Das Gesetz soll voraussichtlich im Juni nächsten Jahres in Kraft treten.