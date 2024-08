Samsung SDI und GM vereinbaren Joint-Venture für Elektroauto-Batterien

Photo : YONHAP News

Samsung SDI und General Motors wollen ein Gemeinschaftsunternehmen zur Herstellung von Elektroauto-Batterien gründen.Ein bilateraler Vertrag dafür wurde am Dienstag unterzeichnet, teilte Samsung SDI am Mittwoch mit.Demzufolge werden insgesamt 3,5 Milliarden Dollar in den Bau einer Fabrik zur Herstellung hochwertiger NCA-Akkus im US-amerikanischen Bundesstaat Indiana fließen.Mit einer Massenproduktion mit einer jährlichen Kapazität von 27 Gigawattstunden wird 2027 gerechnet. Die Jahreskapazität soll anschließend schrittweise bis auf 36 Gigawattstunden gesteigert werden.