Paralympische Sommerspiele eröffnet

Photo : YONHAP News

Die 17. Paralympischen Sommerspiele in Paris sind eröffnet.Die Feierlichkeiten zu Beginn der olympischen Spiele für Menschen mit Behinderung fanden am Mittwoch (Ortszeit) auf den Champs-Élysées in Richtung Place de la Concorde statt.Der deutsche Para-Weitsprung-Star Markus Rehm trug die Fackel in Richtung Schlosspark Jardin des Tuileries im Herzen des Louvre-Museums.Um 22.35 Uhr entzündeten fünf französische Athleten und Athletinnen das olympische Feuer.Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte im Anschluss die Spiele offiziell für eröffnet.Die südkoreanische Mannschaft marschierte als 36. Mannschaft ein.83 Athleten und Athletinnen Südkoreas nehmen in 17 Sportarten teil.Team Südkorea will mit mindestens fünf Goldmedaillen unter die ersten 20 im Medaillenspiegel kommen.