Westliches Ausland setzt große Hoffnung in Wiederaufnahme der Wolfram-Förderung in Südkorea

Photo : YONHAP News

Das westliche Ausland setzt große Hoffnung in die Wiederaufnahme der Wolfram-Förderung in Südkorea.Grund ist die Abhängigkeit von China bei der Versorgung mit dem Edelmetall.Nach Angaben des kanadischen Mineralienunternehmens Almonty Industries am Mittwoch (Ortszeit) besuchten Experten vom Nationalen Informationszentrum zu Mineralien der US-Behörde United Stated Geological Survey (USGS) jüngst die Sandong-Mine in Südkorea. Die Wolfram-Mine im Landkreis Yeongwol in der Provinz Gangwon ist im Besitz einer Tochterfirma von Almonty. Die Delegation habe sich dort einen Eindruck von Fortschritten des Sanierungsprogramms verschaffen wollen.Das US-Zentrum will im ersten Halbjahr nächsten Jahres einen Bericht mit aktualisierten Informationen zur Sandong-Mine veröffentlichten.Südkoreas Wiedereintritt in den Wolframmarkt würde die Abhängigkeit von China verringern und die Wiederaufnahme der Förderung in der Sangdong-Mine sei dringend, teilte Almonty mit.Die Sangdong-Mine war seit 1916 von Korea Tungsten Company betrieben worden und wurde 1993 angesichts billigen Wolframs aus China geschlossen. China sorgt derzeit schätzungsweise für mehr als 80 Prozent des weltweiten Wolframangebots.Almonty Industries gründete 2020 mit einer Investition von 107 Millionen Dollar die Tochterfirma Almonty Korea Tungsten und will in der Sangdong-Mine wieder Wolfram abbauen.Das Unternehmen rechnet mit einer Jahresproduktion von mindestens 4.000 Tonnen, sobald das Verhüttungswerk in Yeongwol fertiggestellt ist.Nach Angaben von Almonty ließe sich damit der Bedarf der südkoreanischen Halbleiter- und Batterieindustrie decken. Zurzeit beziehe Südkorea Wolframoxid zu 95 Prozent aus China.