Präsident Yoon zeigt sich entschlossen für Gesundheits- und Rentenreformen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag sein zweites Bürgerbriefing zu den Staatsangelegenheiten seit seinem Amtsantritt im Mai 2022 gegeben.Yoon erläuterte unter anderem die bisherigen Ergebnisse der vier Schlüsselreformen auf den Gebieten Rente, Gesundheitswesen, Bildung und Arbeitsmarkt sowie von Reformen beim Vorgehen gegen den Geburtenrückgang.Die vier wichtigen Reformen bezeichnete Yoon als dringende Aufgaben, von denen das Überleben und die Zukunft der Republik Korea abhängen.Er betonte, dass das aktuelle Rentensystem grundlegend reformiert werden müsse. Er begründete dies mit Altersarmut und einem mangelnden Vertrauen der jungen Menschen in das Rentensystem.Yoon versprach Reformen, die für die junge Generation akzeptabel sind. Diese würden am längsten und am meisten zahlen und am spätesten die Rente beziehen. Er sprach von der Notwendigkeit einer Differenzierung des Tempos der Beitragserhöhung für die junge und die ältere Generation.Zur umstrittenen Reform des Gesundheitswesens hieß es, dass sich die Regierung auf die Belebung der regionalen und grundlegenden medizinischen Dienstleistungen konzentrieren werde, da die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze abgeschlossen sei.Er stellte die Umstrukturierung der tertiären Krankenhäuser in Aussicht, die bisher übermäßig auf Assistenzärzte angewiesen gewesen seien. PA-Krankenschwestern sollten im Zentrum der medizinischen Dienstleistungen stehen.In Bezug auf den Geburtenrückgang versprach der Staatschef, durch die Entlastung bei der Kinderbetreuung und Wohnungsfrage die jungen Menschen wieder davon träumen zu lassen, zu heiraten und Kinder zu haben.Die Bewältigung des Problems des Geburtenrückgangs und der Bevölkerungskrise seien eng mit den Reformaufgaben verbunden, sagte Yoon. Er versprach Bemühungen um eine baldige Gründung eines Ministeriums für Bevölkerungsstrategie und Planung, das in der Angelegenheit als Kontrollturm fungieren werde.