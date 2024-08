Seoul will an Zuhörer in Nordkorea gerichtete private Radiosendungen stärker unterstützen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will ihre Unterstützung für an Zuhörer in Nordkorea gerichtete Radiosendungen im privaten Sektor stärken. Damit sollen Nordkoreas Einwohner einen breiteren Zugang zu externen Informationen erhalten.Die Absicht teilte das Vereinigungsministerium am Donnerstag in einem Papier mit, in dem die am 15. August, dem Unabhängigkeitstag, präsentierte Doktrin für die Wiedervereinigung erläutert wird.Die Erweiterung des Zugangs von Nordkoreanern zu Informationen zählt zu den sieben Schlüsselmaßnahmen für eine Wiedervereinigung, die Präsident Yoon im Rahmen der Doktrin vorsieht.Das Ministerium wolle sich für Verbesserungen bei der Informationsweitergabe einsetzen, damit Menschen in Nordkorea über verschiedene Kanäle Informationen aus der Außenwelt erhalten könnten, hieß es. Eine Methode hierfür seien Radiosendungen, die an Nordkoreaner gerichtet seien.Die Regierungssubventionen für private Organisationen, die Radiosendungen für Nordkoreaner ausstrahlen, werden damit voraussichtlich im nächsten Jahr deutlich steigen.