Haushaltseinkommen im zweiten Quartal um 3,5 Prozent gestiegen

Photo : KBS News

Das Monatseinkommen je Haushalt in Südkorea ist im Auftaktquartal gegenüber dem Vorquartal gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag kletterte das monatliche durchschnittliche Haushaltseinkommen im zweiten Vierteljahr um 3,5 Prozent im Vorjahresvergleich auf 4,96 Millionen Won (3.720 Dollar). Damit wurde das vierte Quartal in Folge ein Anstieg verzeichnet.Das Realeinkommen unter Berücksichtigung der Inflation wuchs um 0,8 Prozent, nachdem im Auftaktquartal ein Rückgang verbucht worden war.Das Arbeitseinkommen pro Haushalt stieg um 3,9 Prozent und trug zum Zuwachs des Gesamteinkommens bei. Das Geschäftseinkommen wuchs lediglich um 1,4 Prozent und damit schwächer als die Inflationsrate. Dies lässt vermuten, dass die Einkünfte von Selbstständigen infolge der schwachen Binnennachfrage geschrumpft sind.Die monatlichen Konsumausgaben je Haushalt zogen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent auf 2,81 Millionen Won (2.108 Dollar) an.Damit war der Anstieg der Konsumausgaben der Haushalte seit dem dritten Quartal 2022 das achte Quartal in Folge stärker ausgefallen als das Einkommenswachstum.