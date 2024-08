KMU machen 99,9 Prozent aller Unternehmen in Korea aus

Photo : YONHAP News

99,9 Prozent der Unternehmen in Südkorea sind laut statistischen Daten kleine und mittlere Unternehmen (KMU).Entsprechende Ergebnisse der „Basisstatistik zu KMU nach dem Stand 2022“ veröffentlichte das Ministerium für KMU und Startups am Donnerstag.Mit Stand 2022 wurden in Südkorea acht Millionen 42.700 KMU gezählt. Dies sind 4,3 Prozent oder 328.800 Betriebe mehr als ein Jahr zuvor.In allen Branchen außer dem Bergbau stieg die Zahl der KMU.Bei diesen Unternehmen sind mit Stand 2022 18,96 Millionen Menschen beschäftigt, damit 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies entspricht 81 Prozent aller Firmenangestellten in Südkorea.Die Umsätze der KMU stiegen um 9,7 Prozent auf 3.309 Billionen Won (2,48 Billionen Dollar), was 44 Prozent des Gesamtumsatzes im Land entspricht. Mit Ausnahme der Immobilienbranche wurde in allen Branchen ein Zuwachs im Vorjahresvergleich verzeichnet.In den von Covid-19 besonders betroffenen Bereichen, Hotellerie und Gastronomie, Kunst, Sport und Freizeit sowie Bildungsdienstleistungen, stiegen sowohl die Zahl der KMU als auch ihr Umsatz.