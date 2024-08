US-Sicherheitsberater Sullivan bekräftigt Engagement für Denuklearisierung Koreas

Photo : YONHAP News

US-Sicherheitsberater Jake Sullivan hat das Engagement der USA für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekräftigt.Sullivan unterstrich diese Haltung am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Peking. Dort hatte er diese Woche Gespräche mit Präsident Xi Jinping, Außenminister Wang Yi und dem stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission Chinas, Zhang Youxia, geführt.Sullivan sprach von konstruktiven Gesprächen. Bei allen Treffen habe er die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße erwähnt. Auch habe er das Engagement für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel betont, heißt es im Transkript der Pressekonferenz, das vom Weißen Haus veröffentlicht wurde.Zudem habe er die Zusagen gegenüber den Alliierten im Indopazifik bekräftigt, dies schließe auch Sorgen über destabilisierende Maßnahmen gegen rechtmäßige Marineoperationen der Philippinen im Südchinesischen Meer mit ein.Anlass für die Bemerkungen über Korea waren jüngst aufgekommene Sorgen, weil sowohl die demokratische als auch die republikanische Partei dieses Ziel in ihren Wahlprogrammen nicht ausdrücklich nannten. Dies könnte als einleitender Schritt für die Anerkennung Nordkoreas als De-Facto-Atommacht gewertet werden. Dann würden diametral zu den Vorstellungen Südkoreas möglicherweise Gespräche über die Rüstungskontrolle angestrebt und nicht über die Denuklearisierung.