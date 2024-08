Zeitung: Nordkoreas Außenministerin Choe könnte an UN-Generalversammlung im September teilnehmen

Photo : YONHAP News

Nordkorea erwägt laut einem japanischen Medienbericht, seine Außenministerin Choe Son-hui zur Generalversammlung der Vereinten Nationen im September in New York zu entsenden.Die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ schrieb unter Berufung auf eine diplomatische Quelle, Choi könnte an der Generaldebatte der UN-Generalversammlung teilnehmen. Sie würde voraussichtlich am 28. oder 30. September eine Rede halten.Dies wäre die erste Teilnahme eines amtierenden nordkoreanischen Außenministers an der UN-Generaldebatte seit sechs Jahren. Zuletzt hatte Nordkorea 2018 seinen damaligen Außenminister Ri Yong-ho zur UN-Generalversammlung entsandt.Es werde erwartet, dass Choe in ihrer Rede die Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea und die US-Militärübungen in der Umgebung der koreanischen Halbinsel kritisieren werde. Auch werde sie voraussichtlich die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea rechtfertigen, schrieb die Zeitung.