Südkoreanischer Nationalspieler Hong Hyun-seok wechselt zu 1. FSV Mainz 05

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballnationalspieler Hong Hyun-seok wechselt zum 1. FSV Mainz 05.Der Fußball-Bundesligist gab am Donnerstag in sozialen Medien Hongs Wechsel vom belgischen Verein KAA Gent bekannt.Laut europäischen Medien soll der offensive Mittelfeldspieler einen Vierjahresvertrag unterschrieben haben. Die Ablösesumme liege bei sechs Millionen Euro.Bei Mainz 05 steht auch Nationalmannschaftskollege Lee Jae-sung unter Vertrag.Kurz nach seinem Profidebüt für Ulsan Hyundai 2018 wechselte Hong auf Leihbasis zum deutschen Drittligaverein SpVgg Unterhaching.Der 25-Jährige war zuletzt zwei Spielzeiten für KAA Gent aktiv und verbuchte 16 Treffer und 17 Torvorlagen in 97 Pflichtspielen.