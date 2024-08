Koreanische Fluggesellschaften nutzen nachhaltige Flugkraftstoffe

Photo : YONHAP News

Koreanische Fluggesellschaften wollen nachhaltige Flugkraftstoffe nutzen.Das wird der 20. Versuch in der Welt sein.Nachhaltiger Flugkraftstoff oder Sustainable Aviation Fuel (SAF) steht für umweltfreundliche Flugtreibstoffe, die nicht aus fossilen Rohstoffen hergestellt wurden. Mit SAF können die Kohlenstoffemissionen durchschnittlich um bis zu 80 Prozent verglichen mit herkömmlichen Kraftstoffen reduziert werden.Airlines wie Korean Air, T´way Air und Asiana Airlines wollen noch binnen Jahresfrist damit beginnen, Maschinen mit Kraftstoffen mit einem einprozentigen SAF-Anteil zu betanken. Der Start des Projekts wird am heutigen Freitag mit einem Flug von Korean Air von Incheon nach Haneda in Japan gefeiert.Eine entsprechende Strategie zur SAF-Verbreitung veröffentlichten das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag.Die Regierung will zudem ab 2027 alle internationalen Flüge aus Südkorea zur Nutzung von mit SAF beigemischten Kraftstoffen verpflichten. Ab dem Jahr gelten schärfere Regeln der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) für Kohlenstoffemissionen in der internationalen Luftfahrt.Bei einem einprozentigen SAF-Anteil sollen die Kohlenstoffemissionen aus internationalen Flügen in Südkorea, ausgehend von den diesjährigen Emissionen von rund 20 Millionen Tonnen, um rund 160.000 Tonnen reduziert werden.