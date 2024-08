SK Hynix entwickelt weltweit ersten DRAM der sechsten Generation der 10-nm-Klasse

Photo : YONHAP News

SK Hynix hat weltweit erstmals die Technologie der sechsten Generation der 10-nm-Klasse entwickelt.Der koreanische Chiphersteller gab am Donnerstag die erfolgreiche Entwicklung eines DDR5-DRAM-Chips mit 16 Gigabit unter Anwendung der Technologie der sechsten Generation der 10-nm-Klasse (1c) bekannt.SK Hynix will die Vorbereitungen für eine Massenproduktion noch dieses Jahr abschließen und diese im nächsten Jahr aufnehmen.DDR5-Chips der sechsten Generation sollen hauptsächlich für Hochleistungs-Datenzentren eingesetzt werden. Der neue Chip arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 8 Gbps, damit elf Prozent schneller verglichen mit der vorherigen Generation. Die Stromeffizienz wurde um mehr als neun Prozent verbessert.SK Hynix will diese Technologie für HBM4E, Speicher mit hoher Bandbreite der siebten Generation, anwenden.