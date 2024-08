Industrieproduktion im Juli dritten Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Industrieproduktion in Südkorea ist im Juli den dritten Monat in Folge gesunken.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag ging die gesamte Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zurück.Damit war sie erstmals seit Oktober 2022 wieder drei Monate in Folge rückläufig.Dazu trug vor allem der Rückgang von 3,6 Prozent im Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe bei. Die Automobilproduktion sackte um über 14 Prozent ab und damit am kräftigsten in den letzten 50 Monaten. Die Halbleiterproduktion schrumpfte um etwa acht Prozent.Die Einzelhandelsumsätze, die die Entwicklung des Konsums erkennen lassen, waren nach einer Erholung im Juni wieder zurückgegangen.Die Anlageinvestitionen legten aufgrund eines starken Importanstiegs bei Flugzeugen um rund zehn Prozent im Vormonatsvergleich zu.