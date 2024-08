Paralympics: Südkorea sichert sich zwei Bronzemedaillen im Tischtennis

Photo : YONHAP News

Bei den Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris hat sich das südkoreanische Team im Para-Tischtennis zwei Bronzemedaillen gesichert.Im Viertelfinale im Herren-Doppel (MD4) am Donnerstag (Ortszeit) in der Süd Paris Arena schafften es zwei südkoreanische Paarungen, und zwar Cha Soo-yong/Park Jin-cheol und Jang Yeong-jin/Park Sung-joo ins Halbfinale.Bei den Paralympics gibt es kein Spiel um den dritten und vierten Platz. Beide Verlierer des Halbfinals erhalten eine Bronzemedaille. Die südkoreanischen Teams treffen im Halbfinale am Freitag nicht aufeinander.Im Bogenschießen belegte Kim Ok-geum, die Älteste in der südkoreanischen Delegation, den dritten Platz in der Platzierungsrunde im Dameneinzel Compound (W1). Die 64-Jährige landete mit 623 Ringen auf Platz drei hinter der Tschechin Pultar Musilova (659 Ringe) und der Chinesin Chen Minyi (650 Ringe).