KDCA: Höhepunkt der Corona-Sommerwelle bereits überschritten

Photo : YONHAP News

Die Corona-Welle in diesem Sommer hat nach Behördenangaben bereits ihren Höhepunkt überschritten.Die Infiziertenzahlen würden wieder sinken, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) am Freitag mit. Diese Einschätzung beruhe auf der Analyse der Entwicklung in der vergangenen Woche.Die KDCA führt in 220 Krankenhäusern landesweit stichprobenartig eine Überwachung von stationär versorgten Corona-Patienten durch.Die Zahl der betroffenen Patienten war seit Juli deutlich gestiegen. Vom 18. bis 24. August ging die Zahl jedoch gegenüber der Vorwoche um 20,1 Prozent auf 1.170 Patienten zurück.Der Anstieg der Zahl der Corona-Infizierten, die Notaufnahmen aufsuchten, hat sich seit dem 11. August verlangsamt. In der vergangenen Woche wurde ein drastischer Rückgang auf 8.025 verbucht, nachdem es eine Woche zuvor 13.250 waren.KDCA-Chefin Jee Young-mee ging davon aus, dass die Zahl der Corona-Fälle unter 200.000 liegen werde. Das wäre viel weniger als der ursprünglich erwartete Spitzenwert von wöchentlich 350.000 Fällen.