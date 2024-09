Golferin Ryu Hae-ran gewinnt LPGA-Turnier

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Golferin Ryu Hae-ran hat das LPGA-Turnier FM Championship gewonnen.Das Turnier in Norton im US-Bundesstaat Massachusetts beendete Ryu am Sonntag (Ortszeit) mit 15 unter Par, ihre Landsmännin Ko Jin-young ebenfalls.Am ersten Loch im Sudden-Death-Playoff siegte Ryu mit Par.Ryu holte sich damit ihren zweiten Titel auf der LPGA Tour. Die 23-Jährige hatte bei der Walmart NW Arkansas Championship im vergangenen Oktober ihren ersten Sieg gefeiert.Ryu wurde zudem nach Yang Hee-young oder Amy Yang die zweite Südkoreanerin, die in dieser Saison ein LPGA-Turnier gewonnen hat.