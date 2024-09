Klima-Expo WCE beginnt am Mittwoch in Busan

Photo : KBS News

Die „World Climate Industry Expo“ (WCE), eine Veranstaltung zur Präsentation neuester Technologien zur Bekämpfung der Klimakrise, findet von Mittwoch bis Freitag in Busan statt.Die WCE 2024 wird gemeinsam von der südkoreanischen Regierung und der Internationalen Energieagentur (IEA) veranstaltet.Nach Regierungsangaben am Sonntag lautet das Thema der diesjährigen Veranstaltung „Einläuten einer Ära kohlenstofffreier Energie mit Klimatechnologie“.Daran würden die Botschaften in Südkorea von 30 Ländern, 24 Länderdelegationen und zehn internationale Organisationen teilnehmen, hieß es.Bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch werden IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol und James Bacchus, Distinguished University Professor an der University of Central Florida, Reden halten.Die Regierung und die IEA planen, am Dienstag eine gemeinsame Erklärung über die kohlenstofffreie Energie zu veröffentlichen.