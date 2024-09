Paralympics: Jeong So-yeong holt Silber im Boccia

Photo : YONHAP News

Jeong So-yeong hat bei den Paralympischen Spielen 2024 in Paris eine Silbermedaille im Boccia gewonnen.Die Südkoreanerin verlor am Sonntag (Ortszeit) das Finale im Damen-Einzel in der Klasse BC2 gegen die Portugiesin Cristina Goncalves mit 1:4.Jeong hat damit erstmals seit dem Gewinn einer Bronzemedaille bei den Paralympischen Spielen 2012 in London wieder eine paralympische Medaille gewonnen.Sie wird auch im Teamwettbewerb antreten.Boccia ist eine Kugelsportart, bei der man für Punktgewinne die eigenen Kugeln möglichst nah an eine Zielkugel rollen oder werfen muss.