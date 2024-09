Gesundheitsministerium schickt zusätzliche Ärzte in Notaufnahmen

Photo : YONHAP News

Wegen Beeinträchtigungen in den Notaufnahmen will die Regierung ab dem 4. September dort Ärzte im öffentlichen Dienst und Militärärzte einsetzen.Vizegesundheitsminister Park Min-soo erklärte, die Regierung werde Notfallmaßnahmen im Gesundheitswesen unverzüglich umsetzen und zügig Ersatz bereitstellen.Etwa 235 Ärzte in Diensten der Streitkräfte und öffentlicher Stellen werden ab dem 9. September in acht Phasen zum Einsatz kommen. Vor allem in Hochrisikoeinrichtungen sollen sie Lücken schließen.Die Regierung bestimmte den Zeitraum vom 11. bis 25. September, in den auch die Chuseok-Feiertage fallen, zur "Notfallwoche". Die Behandlung von chronisch Kranken und Notfallpatienten werde sichergestellt.Laut dem Gesundheitsministerium sind 406 von 409 Notaufnahmen rund um die Uhr in Betrieb, davon jedoch 27 mit Einschränkungen. Die Notaufnahmen sind zurzeit im Schnitt nur zu 73,4 Prozent mit Ärzten besetzt.