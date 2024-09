Paralympics: Jeong Ho-won holt Gold im Boccia

Photo : YONHAP News

Bei den Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris hat Jeong Ho-won eine Goldmedaille im Boccia gewonnen.Im Finale im Herren-Einzel in der Klasse BC3 siegte der Südkoreaner am Montag (Ortszeit) mit 5:2 über den Australier Daniel Michel.Dies ist die dritte Goldmedaille für Südkorea bei den Paralympics in Paris.Boccia wurde bei den Sommer-Paralympics 1984 in New York / Stoke Mandeville ins paralympische Programm aufgenommen. Südkorea hat in der Sportart seit den Spielen 1988 in Seoul bei der zehnten Veranstaltung in Folge Gold gewonnen.Mit dem Sieg in Paris konnte Jeong seine vierte paralympische Goldmedaille und siebte paralympische Medaille insgesamt bejubeln.Im Doppelwettbewerb will er gemeinsam mit Kang Sun-hee seine zweite Goldmedaille in Paris holen.