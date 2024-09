Präsident Yoon lädt US-Senatoren zu Dinner ein

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in Seoul eine Gruppe von US-Senatoren zu einem Abendessen getroffen.Yoon und Ehefrau Kim Keon-hee begrüßten die sieben Volksvertreter am Montag. Fünf Senatsmitglieder kamen zusammen mit ihren Ehepartnerinnen oder -partnern, darunter der Demokrat Chris Coons und der Republikaner Bill Hagerty.Yoon und die Senatoren tauschten sich über Wege zur weiteren Entwicklung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA aus.Die südkoreanisch-US-amerikanische Allianz, die sich zu einem globalen umfassenden Strategiebündnis entwickelt habe, sei eines der vorbildlichsten und erfolgreichsten Bündnisse in der Geschichte, sagte Yoon. Er bedankte sich beim US-Kongress für dessen parteiübergreifende Unterstützung für das Bündnis.Auch rief er den US-Kongress dazu auf, die trilaterale Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan weiterhin zu unterstützen. Diese habe sich seit dem Dreiergipfel in Camp David im vergangenen Jahr auf ein noch nie dagewesenes Niveau entwickelt.Delegationsleiter Hagerty unterstrich, dass er ein starker Befürworter der Allianz zwischen Südkorea und den USA sei. Er werde jederzeit eine Rolle für die bilateralen Beziehungen spielen, sagte er.