Alle jüngst nach Israel gereisten Südkoreaner wieder ausgereist

Photo : KBS News

Alle Südkoreaner, die jüngst für die Teilnahme an einer religiösen Veranstaltung nach Israel gereist waren, haben mittlerweile das Land verlassen.Etwa 180 Südkoreaner waren am 25. August nach Israel eingereist.Dem Außenministerium in Seoul zufolge haben die etwa 30 noch dort verbliebenen Mitglieder der Gruppe am Montag Israel verlassen.Zuvor waren etwa 140 Menschen Ende August aus Israel ausgereist.Angesichts des anhaltenden bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon hatte Seoul eine Reisewarnung der Stufe 4, das heißt ein Reiseverbot, für das Grenzgebiet zwischen beiden Ländern herausgegeben. Für den restlichen Teil Israels gilt die Warnstufe 3 (Ausreise empfohlen).Das Außenministerium fordert die Landsleute mit Aufenthalt in Israel weiterhin zur schnellstmöglichen Ausreise auf. Gleichzeitig würden laufend alle notwendigen Maßnahmen für ihre Sicherheit getroffen.