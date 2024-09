Südkorea und Internationale Energieagentur wollen für Dekarbonisierung kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Internationale Energieagentur (IEA) haben vereinbart, für die Dekarbonisierung zusammenzuarbeiten.Dies sieht eine gemeinsame Erklärung vor, die die IEA und das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Seoul veröffentlichten. Südkorea und die Organisation stimmten darin überein, dass die Dekarbonisierung für die Bekämpfung des Klimawandels notwendig ist.In der Erklärung sprach die IEA ihre Unterstützung für die von Südkorea vorgeschlagene Initiative für kohlenstofffreie Energie (CFE) aus.Die IEA bestätigte zudem, dass mit Südkorea auf verschiedene Weise zusammengearbeitet werde. Genannt wurden die am Mittwoch in Busan beginnende World Climate Industry Expo, die gemeinsam von beiden Seiten veranstaltet wird, und eine gemeinsame Forschung zu Bedingungen für die CFE-Nutzung in fortgeschrittenen Ländern.IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol sagte, man schätze den mehrgleisigen Ansatz Südkoreas sehr, der verschiedene Mittel wie Kernenergie, erneuerbare Energien und Wasserstoff umfasse.