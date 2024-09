IEA-Chef betont Bedeutung von Kernenergie für Bekämpfung des Klimawandels

Photo : KBS News

Der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, hat die Kernkraft als wichtige Energiequelle für die Energiesicherheit und Bekämpfung des Klimawandels bezeichnet.Die entsprechende Äußerung machte Birol auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Seoul, bei der eine gemeinsame Erklärung Südkoreas und der IEA veröffentlicht wurde.Angesichts der aktuellen Situation in Südkorea denke er, dass das Land die Kernenergie noch stärker nutzen müsse, um seine Energie- oder Klimaziele zu erreichen, hieß es.Beim Treffen mit Präsident Yoon Suk Yeol am Montag bewertete Birol nach eigenen Angaben die Bemühungen Südkoreas um den Übergang zu sauberer Energie positiv. Er habe Südkorea zu dessen politischem Kurswechsel gratuliert, wonach sich das Land zu einer starken Atomenergie-Nation entwickeln will. Zudem habe er gesagt, dass Südkorea künftig mehr Chancen auf den Export von Kernreaktoren haben werde.