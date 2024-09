Koreanisch-Deutsches Forum findet diese Woche in Dresden statt

Photo : YONHAP News

Die Korea Foundation (KF) veranstaltet am Donnerstag und Freitag in Dresden das 22. Koreanisch-Deutsche Forum.Das diesjährige Thema lautet die „koreanisch-deutsche wertebasierte strategische Partnerschaft als Reaktion auf geopolitische Krisen und globale Herausforderungen“.Daran werden KF-Präsident Kim Ghee-whan und der südkoreanische Botschafter in Deutschland, Lim Sang-beom, teilnehmen. Deutschland wird unter anderem von Martin Dulig, Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums, und Martin Henkelmann, Präsident und CEO der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer (AHK Korea), vertreten.KF wird zudem gemeinsam mit der Ewha-Frauenuniversität das 12. Koreanisch-Deutsche Juniorforum abhalten. Es wird Diskussionen zum Thema Klimawandel und nachhaltige Innovationen geben.Die Ergebnisse der Erörterungen werden als Vorschlagspapier an die Regierungen beider Länder und zuständige Behörden weitergeleitet.