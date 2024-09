Telegram entschuldigt sich für Umgang mit Deepfake-Pornos in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Instant-Messaging-Dienst Telegram hat sich für seine Reaktion auf digitale Sexualdelikte entschuldigt.Wie die südkoreanische Rundfunkaufsichtsbehörde Korea Communications Standards Commission (KCSC) am Dienstag weiter mitteilte, löschte Telegram unterdessen Deepfake-Pornos.In Südkorea waren zahlreiche Chat-Räume entstanden, in denen Deepfake-Pornos geteilt werden, für die Fotos koreanischer Frauen verwendet wurden. Dies hatte zu Vorermittlungen der Polizei geführt. Es kam auch der Vorwurf auf, dass Telegram solchen Verbrechen Vorschub leiste.Die Telegram-Niederlassung für Ostasien erklärte in einer E-Mail an KCSC, wie beantragt, 25 Deepfake-Videos gelöscht zu haben.Außerdem wurde eine exklusive E-Mail-Adresse für die künftige Kommunikation zwischen beiden Seiten eingerichtet.KCSC hatte Telegram um die Einrichtung eines heißen Drahts gebeten, damit die Behörde besser gegen illegale Inhalte auf der Plattform durchgreifen kann.