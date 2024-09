Japans Premier Kishida besucht diese Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Fumio Kishida wird am Freitag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Das gab das Präsidialamt in Seoul am Dienstag bekannt. Premier Kishida habe sich sehr gewünscht, Südkorea zu besuchen, um vor seinem Ausscheiden aus dem Amt die Shuttle-Diplomatie gut abzuschließen und die künftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu erörtern.Dies wird Kishidas zweiter Südkorea-Besuch in diesem Jahr sein. Im Mai war er zum trilateralen Gipfel mit Südkorea und China angereist.Kishida und Präsident Yoon Suk Yeol wollen während des Besuchs zu ihrem zwölften Spitzentreffen zusammenkommen.Der japanische Regierungschef wird seinen Posten Ende September aufgeben. Er hatte bereits erklärt, zur Wahl des Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei am 27. September nicht mehr anzutreten.