Zahl der Tage mit Ozonalarm in Seoul im letzten Jahrzehnt verzehnfacht

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Tage in Seoul, an denen ein Ozonalarm ausgegeben wurde, hat sich in den vergangenen zehn Jahren verzehnfacht.Die Zahl sei von drei Tagen im Jahr 2015 auf 31 Tage im laufenden Jahr (Stand: August) geklettert, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.Die durchschnittliche Ozonkonzentration im Jahr stieg von 0,024 ppm im Jahr 2015 auf 0,037 ppm im Jahr 2024.Im Zeitraum mit hohen Ozonkonzentrationen (Mai bis August) in diesem Jahr lag die durchschnittliche Ozonkonzentration in Seoul bei 0,044 ppm. Dies entspricht dem höchsten Wert seit dem Beobachtungsbeginn im Jahr 2000.Das stratosphärische Ozon schützt das Leben auf der Erde vor der schädlichen kurzwelligen UV-Strahlung. Das Ozon nahe der Erdoberfläche ist jedoch stark reizend und oxidierend und wirkt sich auf die Sinnes- und Atmungsorgane aus. Daher ist besondere Vorsicht geboten.