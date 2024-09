Paralympics: Schütze Park Jin-ho wird Südkoreas erster zweifacher Goldmedaillengewinner

Photo : YONHAP News

Schütze Park Jin-ho ist Südkoreas erster zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris.Park siegte im Finale im R7 50m Gewehr Dreistellungskampf der Herren (SH1) am Dienstag (Ortszeit) im Schießzentrum Chateauroux mit 454,6 Punkten. Zweiter wurde der Chinese Dong Chao mit 451,8 Punkten.Park hatte zuvor auch Gold im Wettbewerb R1 10m Luftgewehr stehend (SH1) geholt.Südkorea hat bis Dienstag vier Gold-, sieben Silber- und acht Bronzemedaillen gewonnen und liegt an 14. Stelle in der Gesamtwertung.