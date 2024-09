Kunstmessen Frieze Seoul und Kiaf Seoul eröffnet

Photo : YONHAP News

Zwei große Kunstmessen sind am Mittwoch im Kongress- und Ausstellungszentrum COEX in Seoul eröffnet worden.Die dritte Auflage von Frieze Seoul dauert bis Samstag an, die Kiaf Seoul, die größte Kunstmesse Südkoreas, bis Sonntag. Die Frieze Art Fair gilt als eine der beiden größten Kunstmessen in der Welt.An Frieze Seoul nehmen etwa 110 Galerien aus dem In- und Ausland teil, darunter weltberühmte Galerien wie Gagosian, Hauser & Wirth und David Zwirner.Bei Kiaf Seoul sind etwa 200 Galerien aus dem In- und Ausland vertreten.Während der Kunstmessen werden Galerien und Kunstmuseen in den Seouler Vierteln Hannam-dong und Samcheong-dong bis in die späten Abendstunden geöffnet haben und Ausstellungen anbieten.