Kultur International Fashion Art Biennale beginnt nächste Woche in Seoul

Die International Fashion Art Biennale 2024 wird am 11. September in Seoul eröffnet.



Die achttägige Biennale wird vom Koreanischen Verband für Mode und Kultur veranstaltet und vom Kulturministerium gesponsert. 77 Künstler aus der Modebranche und Videografen aus zwölf Ländern werden daran teilnehmen.



Das diesjährige Thema lautet: „In Harmonie mit der Natur: Nachhaltige Mode-Kunst“. Es werden Reflexionen von Modemachern über die Überproduktion und Umweltverschmutzung gezeigt.



Die Präsidentin des Verbandes für Mode und Kultur, Ha Seung-yeon, sagte, die teilnehmenden Künstler hätten verschiedene Gestaltungsmethoden mittels des biologischen Kreislaufs erforscht. Dies werde eine bedeutungsvolle Gelegenheit bieten, um nach kreativen Lösungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft zu suchen.



Die Organisation wurde 1995 gegründet und setzt sich aus Forschenden im Bereich Modedesign und Designern der Modeindustrie in Südkorea zusammen. Sie hatte auch in anderen Ländern, darunter Frankreich und Italien, Ausstellungen organisiert.