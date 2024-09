Spitzentreffen zwischen Südkorea und Neuseeland in Seoul

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat ein Spitzengespräch mit dem neuseeländischen Premierminister Christopher Luxon geführt.Nach dem Treffen am Mittwoch im Präsidialamt in Seoul veröffentlichten Yoon und Luxon eine gemeinsame Erklärung. Darin verurteilten sie die anhaltende Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea und dessen militärische Zusammenarbeit mit Russland scharf.Sie gaben die Einigung bekannt, für die Denuklearisierung Nordkoreas und die Förderung der Menschenrechte in dem Land zusammenzuarbeiten.Luxon sprach seine Unterstützung für die im August von Yoon präsentierte Doktrin zur Wiedervereinigung aus.Beide Spitzenpolitiker verständigten sich außerdem darauf, Gespräche auf hochrangiger Ebene voranzubringen, um Informationen und Meinungen zu internationalen und regionalen Angelegenheiten auszutauschen.Auch soll es Gespräche geben, um die 2006 geschlossene „Partnerschaft des 21. Jahrhunderts“ zwischen beiden Ländern zu einer „umfassenden strategischen Partnerschaft“ zu machen.Angesichts des zehnten Jubiläums des bilateralen Freihandelsabkommens im Jahr 2025 sollen beide Länder Diskussionen zur Handels- und Investitionsförderung sowie Verhandlungen zur Revision des Doppelbesteuerungsabkommens fortsetzen, lautet eine weitere Einigung.