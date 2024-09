Kospi verliert 3,15 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leitbörse hat am Mittwoch 3,15 Prozent auf 2.580,8 Zähler verloren.Grund seien Sorgen vor einem wirtschaftlichen Abschwung gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Aktienkurse seien gefallen, da die Anleger vor der Bekanntgabe wichtiger Zahlen zur US-Wirtschaft vorsichtiger geworden seien, wurde Hwang Joon-ho von Sangsangin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Hoffnungen der Anleger auf eine kräftige Zinssenkung seien geringer geworden, was am koreanischen Aktienmarkt für zusätzlichen Abwärtsdruck sorge, hieß es weiter.