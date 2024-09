Präsident Yoon besuchte am späten Abend Notaufnahme

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwochabend eine Notaufnahme besucht.Bei dem Besuch einer regionalen Notaufnahme in der Provinz Gyeonggi ermutigte er das Personal und versprach eine ständige Unterstützung der Regierung angesichts zunehmender Belastungen bei der medizinischen Versorgung.Die Regierung hatte am Mittwoch damit begonnen, Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst und Militärärzte in Notaufnahmen zu schicken, in denen wegen des Ärztestreiks Personal fehlt.Der Besuch erfolgte vor dem Hintergrund von Sorgen in der Öffentlichkeit, dass die Notaufnahmen während der fünftägigen Feiertage zum Erntedankfest Chuseok in etwa zwei Wochen unterbesetzt sein könnten.Yoon räumte bei dem Besuch nach Angaben des Präsidialamtes ein, dass das Gesundheitssystem nicht in der Lage gewesen sei, für ausreichend Ersatz für das Personal in Notaufnahmen zu sorgen, obwohl dort noch härtere Arbeit als in anderen Abteilungen geleistet werde.Auch merkte er an, dass die Bezahlung für medizinisches Personal in den grundlegenden Bereichen der Gesundheitsversorgung nicht fair gewesen sei. Er nannte die Bereiche Notfallmedizin, Geburtshilfe, Pädiatrie und Intensivpflege. Die Regierung wolle ihre Unterstützung hierfür deutlich verstärken.