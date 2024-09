Außenminister spricht mit Tschechiens Sondergesandtem über Kooperationsausbau

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul hat mit einem Sondergesandten des tschechischen Premierministers über den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit gesprochen.Laut seinem Ministerium kam Cho am Mittwoch in Seoul mit dem nationalen Sicherheitsberater Tschechiens, Tomáš Pojar, zusammen.Pojar ist im Vorfeld des Tschechien-Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol für eine Abstimmung mit der südkoreanischen Regierung nach Südkorea gekommen.Cho sagte, dass die Auswahl eines südkoreanischen Konsortiums als bevorzugter Bieter für das tschechische Atomkraftprojekt die Chance biete, den Beziehungen zwischen beiden Ländern zu einem neuen Sprung nach vorne zu verhelfen. Er bat um Interesse an der Verstärkung der wirtschaftlichen Kooperation, die vor dem für diesen Monat vorgesehenen Besuch von Präsident Yoon in Tschechien vorangetrieben werde.Dem Außenministerium zufolge äußerte Pojar, dass Yoons Besuch in Tschechien eine wichtige Gelegenheit darstellen werde, um das Atomkraftprojekt erfolgreich abzuschließen und die bilateralen Beziehungen weiterzuentwickeln. Er habe vorgeschlagen, die Kooperation künftig auch auf den Wiederaufbau in der Ukraine zu erweitern.