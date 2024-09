Hyundai Motor steigert im August Absatz in USA um 22 Prozent

Hyundai Motor Company hat im August im US-Markt einen starken Absatzzuwachs verzeichnet.Hyundai Motor America gab am Mittwoch (Ortszeit) bekannt, dass es im August insgesamt 79.278 Fahrzeuge verkauft habe, 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Dies entspreche einem neuen Rekord in einem August, hieß es.Der Absatz des Elektromodells Ioniq 5 stieg gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent, der des Santa Fe HEV um 120 Prozent. Beim Tucson HEV wurde ein Wachstum von 97 Prozent erzielt, beim Palisade von 84 Prozent.Der gesamte Absatz von Hybridfahrzeugen legte gegenüber dem Vorjahr um 69 Prozent zu. Deren Verkauf im Einzelhandel kletterte um 81 Prozent.Der Absatz von Hyundai-Autos im Einzelhandel wuchs um 28 Prozent im Vorjahresvergleich auf den bisher höchsten Stand in einem August. Davon machten umweltfreundliche Autos, einschließlich Elektro- und Hybridautos, 25 Prozent aus.