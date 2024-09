Nordkorea schickt wieder Müll-Ballons über die Grenze

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstagvormittag erneut damit begonnen, Ballons mit Müll in Richtung Südkorea fliegen zu lassen.Das Land hatte bereits in der Nacht auf Donnerstag 420 Müll-Ballons geschickt.Wie der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas mitteilte, lasse Nordkorea seit etwa 9 Uhr am Donnerstag wieder Ballons aufsteigen.Dem JCS zufolge gingen etwa 20 der in der Nacht verschickten Ballons in Seoul und im Norden der Provinz Gyeonggi nieder.Bei den festgestellten getragenen Objekten handele es sich um Abfälle wie Papier und Plastikflaschen. Laut Analyseergebnissen gebe es keine schädlichen Stoffe, teilte der Generalstab mit.Der Generalstab rief die Öffentlichkeit zur Vorsicht vor herabfallenden Objekten auf, da Nordkorea seit 9 Uhr wieder Ballons aufsteigen lasse. Sollte ein zu Boden gesunkener Ballon gefunden werden, soll umgehend die nächstgelegene Truppeneinheit oder Polizei verständigt werden. Die Bevölkerung wurde außerdem aufgefordert, die Ballons nicht zu berühren.Aus Protest gegen die anti-nordkoreanischen Flugblattaktionen südkoreanischer Aktivisten schickt Nordkorea seit Ende Mai Müll-Ballons über die Grenze nach Südkorea.