NIS: Nordkorea richtete möglicherweise viele Funktionäre wegen Flutkatastrophe hin

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Geheimdienst NIS hat Nordkorea möglicherweise eine Reihe von Funktionären hingerichtet, um sie für die Flutkatastrophe Ende Juli zur Rechenschaft zu ziehen.Der Nachrichtendienst teilte am Mittwoch mit, dass er entsprechende Anzeichen genau beobachte.Zu den hingerichteten Funktionären könnte Kang Bong-hun, seinerzeit Chefsekretär des Komitees der Arbeiterpartei in der Provinz Jagang, zählen. Von der Katastrophe waren Gebiete am Fluss Amrok in Jagang und Nord-Pyongan heimgesucht worden.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte bei einem erweiterten Dringlichkeitstreffen des Politbüros der Arbeiterpartei am 31. Juli eine strenge Bestrafung der Verantwortlichen angekündigt. Diejenigen, die von der Partei und dem Staat übertragene Aufgaben eklatant vernachlässigt und damit auch Personenschäden verursacht hätten, würden streng bestraft, hatte er gesagt.Bereits damals waren der Minister für öffentliche Sicherheit und die Chefsekretäre der Parteikomitees in Nord-Pyongan und Jagang ausgewechselt worden.Es gilt als möglich, dass es bei der Hochwasserkatastrophe in Nordkorea viele Tote und Verletzte gab. Wie verlautete, sei Jagang viel härter als Nord-Pyongang betroffen. Kim hatte jedoch Katastrophengebiete in Nord-Pyongang besucht.