Sommer 2024 war der bislang heißeste in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der diesjährige Sommer ist dem Wetteramt zufolge der heißeste in Südkorea seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen.Laut Analyseergebnissen der meteorologischen Behörde KMA lag die landesweite durchschnittliche Temperatur im Zeitraum von Juni bis August bei 25,6 Grad.Dies entspricht dem höchsten Wert seit dem Ausbau des Netzes für die Wetterbeobachtung im Jahr 1973.Der Wert ist um 1,9 Grad höher als der Durchschnitt in den vergangenen 30 Jahren. Der bisherige Rekord von 25,3 Grad im Jahr 2018 wurde um 0,3 Grad übertroffen.Die Zahl der Tropennächte im diesjährigen Sommer betrug 20,2. Das war mehr als das Dreifache des Durchschnitts in den letzten 30 Jahren. Damit wurde ebenfalls ein neuer Rekord erzielt.Auch die Meeresoberflächentemperatur in südkoreanischen Gewässern stieg auf ein Rekordhoch. Der durchschnittliche Wert im Sommer lag bei 23,9 Grad und war um 1,1 Grad höher als der Durchschnitt in den vergangenen zehn Jahren.Nach der Vorhersage des Wetteramtes sollen die Temperaturen tagsüber noch weiterhin über 30 Grad liegen. Grund seien ein Hochdruckgebiet über der koreanischen Halbinsel und hohe Meerestemperaturen.