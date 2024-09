Verteidigungsministertreffen Südkoreas und der Mitglieder des UN-Kommandos findet nächste Woche statt

Photo : YONHAP News

Das zweite Verteidigungsministertreffen Südkoreas und der Mitglieder des UN-Kommandos findet am 10. September in Seoul statt.Das Treffen wurde im vergangenen Jahr anlässlich des 70. Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg ins Leben gerufen und fand ebenfalls in Seoul statt. Die Teilnehmerländer hatten damals vereinbart, die Sitzung auf regelmäßiger Basis abzuhalten.Das diesjährige Treffen wird gemeinsam von den südkoreanischen und kanadischen Verteidigungsministern veranstaltet. Daran werden Vertreter der Verteidigungsministerien der 18 Mitgliedsländer des UN-Kommandos teilnehmen. Zu ihnen zählen die USA, Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland, das im August dem Kommando beigetreten war.Dabei sollen zum Thema „Kriegsabschreckung und Krisenmanagement auf der koreanischen Halbinsel“ Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation und Solidarität erörtert werden.Das südkoreanische Verteidigungsministerium veranstaltet zudem am 11. und 12. September den Seouler Verteidigungsdialog (SDD) 2024.Zu der Sicherheitskonferenz, die sich dieses Jahr zum 13. Mal jährt, werden etwa 900 Personen aus 68 Ländern und von internationalen Organisationen erwartet.