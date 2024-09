Kospi schließt dritten Handelstag in Folge im Minus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,21 Prozent auf 2.575,5 Zähler.Grund für den Rückgang waren erneut Sorgen vor einer Rezession in den USA. Auch würden sich die Anleger vor der Bekanntgabe der US-Jobdaten zurückhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Es sei zu früh, um zu beurteilen, ob die US-Wirtschaft vor einer Rezession stehe, aber die Sorgen würden voraussichtlich bis zur Bekanntgabe der Jobdaten in den USA am Freitag fortbestehen, wurde Analyst Kim Ji-won von KB Securities von Yonhap zitiert.