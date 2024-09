Südkorea und Palästina trennen sich in Fußball-WM-Qualifikation 0:0

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der Qualifikation für die Fußball-WM gegen Palästina Unentschieden gespielt.Das Spiel im WM-Stadion in Seoul am Donnerstag endete 0:0.Kapitän Son Heung-min hatte in der 87. Minute lediglich die Latte getroffen und damit eine weitere von zahlreichen Chancen vor fast 60.000 Fans im heimischen Stadion vergeben.Für beide Mannschaften war es das erste Spiel in der dritten Runde der asiatischen Qualifikation für die WM-Endrunde 2026. Südkorea trifft am Dienstag in Maskat auf Oman.Weitere Gegner in Gruppe B sind Irak, Jordanien und Kuwait.Dem neuen Cheftrainer Hong Myung-bo blieb damit im ersten Spiel ein Erfolg verwehrt.Seine Ernennung war von Kontroversen begleitet. Die Fans bemängelten, dass der Auswahlprozess intransparent gewesen sei. Bei der Vorstellung der Teams wurde Hong mit Buhrufen empfangen. Auch während des Spiels gab es jedes Mal, wenn der Chefcoach auf den Bildschirmen im Stadion zu sehen war, Buhrufe. Nach dem Abpfiff war der Unmut des Publikums ebenfalls deutlich hörbar.