Photo : YONHAP News

Kim Gi-tae hat im Tischtennis die fünfte Goldmedaille für Südkorea bei den Paralympischen Spielen 2024 in Paris gewonnen.Der Weltranglistendritte siegte im Finale im Herreneinzel (Klasse MS11) in der Süd Paris Arena am Donnerstag (Ortszeit) mit 3:1 über Chen Po Yen aus Chinesisch Taipeh.Im Boccia holte die Paarung Jeong Ho-won / Kang Sun-hee Silber im Mixed-Doppel (Klasse BC3). Das koreanische Duo verlor das Finale gegen die Paarung Ho Yuen Kei / Tse Tak Wahaus Hongkong mit 3:5.