Seoul erhält Teil der Passagierliste eines 1945 untergegangenen Schiffs mit Koreanern an Bord

Photo : YONHAP News

Japan hat Südkorea einen Teil der Passagierliste des im August 1945 untergegangenen japanischen Schiffs Ukishima Maru ausgehändigt.Es ist das erste Mal, dass Japan offiziell Daten zu der Passagierliste des Schiffs, an dessen Bord mehrere Tausend Koreaner gewesen waren, der südkoreanischen Regierung übergab.Das südkoreanische Außenministerium erklärte am Donnerstag, dass das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales zunächst 19 intern geprüfte Unterlagen weitergeleitet habe. Weitere Daten würden nach Abschluss der Untersuchung zur Verfügung gestellt.Die Ukishima Maru, die für die japanische Marine fuhr, war am 22. August 1945 aus einem Hafen in der Präfektur Aomori ausgelaufen und sollte mehrere Tausend zwangsmobilisierte Koreaner in die koreanische Stadt Busan bringen. Zwei Tage später war das Schiff jedoch nahe dem Hafen in Kyoto nach einer Explosion gesunken.Japan hatte erklärt, dass 524 der etwa 3.700 Passagiere ums Leben gekommen seien. Die Hinterbliebenen hatten behauptet, dass Japan das Schiff vorsätzlich gesprengt habe und dass mehr als 3.000 Passagiere getötet worden seien.Japan hatte weder das Wrack noch die Leichen geborgen. Bis heute sind die genaue Unglücksursache und das Ausmaß des Schadens unbekannt.In einem Rechtsstreit mit Hinterbliebenen hatte Japan behauptet, dass die Passagierliste beim Untergang vernichtet wurde. Erst im Mai dieses Jahres, 79 Jahre später, hatte Tokio auf Antrag eines japanischen Journalisten erstmals Dokumente zu dem Fall veröffentlicht, darunter waren auch Passagierlisten.